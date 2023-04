Nível do rio Acre baixa mais de 10 centímetros em 3 horas, aponta Defesa Civil

A Defesa Civil de Rio Branco realizou mais uma medição nesta sexta-feira (7), às 9h, em que aponta que o rio Acre segue baixando na capital, com 15,61 metros, sendo 17 centímetros a menos que a medição das 6h, em que o manancial media 15,78 metros.

Com a vazante do rio, muitas famílias que foram atingidas pelas águas começam a voltar para suas casas. Ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão explicou que embora não haja a possibilidade do rio voltar a atingir um nível tão alto, há um alerta às pessoas que ainda não retornaram para casa por conta da cheia.

“Não é o momento ainda de voltar. Se voltar, precisa de muita cautela. Dependendo da posição do imóvel, pode ser atingido outra vez.”, informou o tenente-coronel.