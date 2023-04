Nível do Rio Acre baixa quase 30cm nas últimas horas na capital acreana, diz Defesa Civil

O Rio Acre baixou quase 30 centímetros entre as 18h desta terça-feira (4) e às 6h desta quarta (5), de acordo com a Defesa Civil.

O afluente saiu da marca de 17,33m para 17,07m – 26 cm de diferença entre uma medição e outra.

Seis cidades foram atingidas pela cheia no Acre: Rio Branco, Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Porto Acre e Sena Madureira. De acordo com o CBMAC, além do Rio Acre, o Riozinho do Rola, seu afluente, também apresentou baixa e chegou à marca de 17,60m, às 6h desta terça-feira, 4, embora ainda esteja acima da cota de transbordamento de 12,50m.

Em Xapuri, o Rio Acre registrou 9,83m, ficando abaixo da cota de transbordamento de 15m. Em Assis Brasil e Brasileia, os registros foram de 6,59m e 9,19m, também abaixo da cota de transbordamento, de 12,50m e 11,40m, respectivamente. Em Porto Acre, o nível do rio apresentou aumento e marcou 15,46m, permanecendo acima da cota de transbordamento, de 12,50m.

Conforme o boletim, foram realizados atendimentos a 3.742 ocorrências, totalizando 21.085 pessoas atendidas. Ainda segundo os dados do Corpo de Bombeiros, 3.701 pessoas estão desabrigadas e 11.920 desalojadas.

Em Rio Branco, 1.805 famílias foram atingidas, alcançando 6.316 pessoas. É de 2.211 o número de pessoas desabrigadas e 2.201 o de desalojadas, na capital. Só em Rio Branco, foram atendidas 2.886 ocorrências.