Nível do rio Acre deverá ficar abaixo da cota de transbordamento até domingo, diz Friale

As águas do rio Acre que deixaram mais de 32 mil pessoas afetadas pelas chuvas, devem ficar abaixo da cota de transbordamento até domingo (9). A previsão é do meteorologista Davi Friale.

No boletim, Friale afirmou que os cálculos mostram que, até domingo, dia 9, o nível do manancial fique abaixo da cota de transbordamento, que é de 14 metros, e, até segunda-feira (10) abaixo da cota de alerta, que é 13,50m

“No entanto, as chuvas intensas dos próximos dias deverão aumentar, novamente, seu nível, principalmente no seu alto curso, mas sem motivos para preocupações alarmantes”, afirmou o meteorologista, que descartou uma friagem neste final de semana.

Segundo o meteorologista, existe alta probabilidade de ocorrência de temporais com transtornos, com chuvas fortes, raios e ventanias, em qualquer ponto do Acre, principalmente, nos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil, Jordão e em todo o vale do Juruá.

“Assim, podem ocorrer transtornos à população, como inundação de ruas, transbordamento de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra. No sábado, as chuvas diminuem, mas o dia fica muito ventilado, com ventos da direção sudeste, cujas rajadas, em alguns pontos, podem passar de 50km/h.No domingo, o tempo melhora e a temperatura aumenta, mas pode chover rápido em alguns pontos de qualquer município acreano”, encerrou.