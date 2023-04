Nível do Rio Acre segue baixando na capital e atinge a marca 17,37m

O nível do Rio Acre continua baixando nesta terça-feira (4), de acordo com a última medição da Defesa Civil.

O afluente atingiu a marca dos 17,37m – 6 centímetros a menos do que foi registrado às 12h.

De acordo com o coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Florisvan Craveiro, o momento é de atenção para uma possível vazante. “Temos alguns afluentes que apresentaram baixas, como é o caso do riozinho do Rola que vem baixando nas últimas horas. Então, seguimos fazendo o monitoramento, mas a tendência é a vazante”, pontua.

Seis cidades foram atingidas pela cheia no Acre: Rio Branco, Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Porto Acre e Sena Madureira. De acordo com o CBMAC, além do Rio Acre, o Riozinho do Rola, seu afluente, também apresentou baixa e chegou à marca de 17,60m, às 6h desta terça-feira (4), embora ainda esteja acima da cota de transbordamento de 12,50m.

Em Rio Branco, 1.805 famílias foram atingidas, alcançando 6.316 pessoas. É de 2.211 o número de pessoas desabrigadas e 2.201 o de desalojadas, na capital. Só em Rio Branco, foram atendidas 2.886 ocorrências.