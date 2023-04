Nível do Rio Acre sobe mais rápido e chega a 17,55m; mais de 18 mil estão desalojados

O nível do Rio Acre continua subindo e, dessa vez, de forma mais rápida na capital acreana, é o que aponta a última medição feita pela Defesa Civil, às 9h deste sábado (1).

O afluente atingiu a marca dos 17,55m na capital acreana – 6 cm a mais do que o registrado na medição de 6h, quando o rio atingia a marca de 17,49 m.

- Publicidade-

O boletim climático deste sábado (1) continua com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente entre a tarde e início da noite. Na parte da manhã, também deve chover na parte da manhã em pontos isolados, as temperaturas seguem estáveis entre 22 ºC e 29 ºC.

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), repassados pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi).

O número de pessoas desalojadas chega 18.235. Pelo menos 3.195 estão desabrigados. 19.413 já foram atendidas.