No Acre, americana diz que Gladson está “dando exemplo” em questões climáticas

Durante a reunião do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, realizada em Rio Branco nesta quinta-feira (13), a diretora de projetos da Força Tarefa de Governadores para Clima e Florestas (GCF), a americana Colleen Lyons, disse que o governador Gladson Cameli estava dando o exemplo em relação às questões climáticas.

Diretamente do estado americano do Colorado, Colleen que participou via videoconferência, declarou que a maneira na qual o Governo do Acre conduziu os trabalhos durante a segunda maior seca histórica do Rio Acre, servirá de exemplo para outros estados da Amazônia Brasileira.

- Publicidade-

“Gladson e Julie [secretária de Meio Ambiente] estão fazendo um trabalho importante. Essa união, olhando para o futuro, pode ser exemplo para outros estados da Amazônia Legal”, disse.

Na reunião do Fórum, a secretária Julie Messias, que é presidente do grupo, disse que o foco principal do encontro será o Plano se Prevenção e Combate ao Desmatamento (PPCDAM), que já está em fase de consulta pública.

“A troca de experiências, dos desafios e das boas lições aprendidas na execução das políticas de meio ambiente, no fórum, tem resultado em uma maior integração entre os estados e encurtado caminhos na busca de soluções para problemas que nos são comuns”, disse.