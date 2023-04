No Acre, apenas 1,2% dos alertas de desmatamento foram fiscalizados entre 2019 e 2022

De acordo com dados divulgados pelo Monitor da Fiscalização do Desmatamento, do MapBiomas, entre 2019 e 2022 dos 32 mil alertas de desmatamento validados no Acre, apenas 146 (1,2%) passaram por ações de fiscalização.

Ainda de acordo com o monitoramento realizado, Feijó foi o município com mais alertas de monitoramento, alcançando a área total de 47.387,3 hectares, seguido de Sena Madureira, com 36.084,0 e Rio Branco, com 30.564,8 hectares. No total, o Estado do Acre teve o valor de 268.180,6 hectares de áreas desmatadas.

- Publicidade-

O MapBiomas Alerta consolida informações fornecidas por vários sistemas que monitoram o desmatamento no Brasil, tais como, Ibama, ICMBio, SOS Mata Atlântica, Imazon e Pantanal-ArcPlan.

Cada alerta é validado e gera um laudo com imagens em alta resolução do antes e depois do desmatamento, além dos possíveis cruzamentos com áreas do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), Terras Indígenas e outros limites geográficos (ex. biomas, estados, bacias hidrográficas). O resultado é um laudo completo para cada evento de desmatamento detectado no Brasil.