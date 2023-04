No Acre, ativista da causa animal expõe situação dos animais de rua na alagação

Durante o período de alagação do Rio Acre e dos igarapés, que aconteceu a partir do dia 23 de março, cerca de 90 bairros da capital acreana foram afetados e diversas pessoas ficaram desalojadas. Outro público também foi atingido nessa situação: os animais de rua.

A ativista da causa animal, Vanessa Facundes, atuou nessa situação auxiliando os animais vulnerabilizados e fragilizados. Alguns foram abandonados em meio a todo o caos gerado pela alagação e as imagens e vídeos captados chocam.

“Quando começou a alagação, o meu bairro foi um dos primeiros a serem atingidos, eu fiquei sem luz e com a água acima da minha calçada, mas mesmo assim passei a procurar cães ilhados na minha proximidade, pra poder salvar, daí comecei a fazer uma campanha pra arrecadar ração e valores pra destinar para esse período de alagação, e as pessoas começaram a doar!”, explicou Vanessa.

Ela relata também que os abrigos providenciados pelo município só aceitavam animais que possuíam tutor, o que deixava de fora aqueles em situação de rua. “Comecei a cobrar a prefeitura para pensar neles também, construir o abrigo deles, e aí, foi dado início lá no parque de exposições, eu fui levar ração, e ver como estavam as coisas, vi que os voluntários das ONGs que estavam fazendo tudo, então comecei a cobrar novamente a prefeitura, por mais agentes, mais servidores para cumprir o papel que é deles! Até que a prefeitura contratou vários agentes de endemias pra lá, e quem ficou esquecido foram os animais sem donos, pois lá no abrigo da ExpoAcre eles só recebem animais COM DONOS!”, salientou Vanessa.

“Foi quando eu comecei a me dedicar a entregar rações nos bairros, resgatar cães ilhados de canoa… Pagar tratamento pra eles e arranjar novos lares, porque vários morreram por falta de assistência da prefeitura e estado!”, finalizou Vanessa.

