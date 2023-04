No Acre, banda faz show em homenagem a cantora Pitty; adquira ingresso

Um dos maiores e mais conhecidos nomes do pop rock nacional, a cantora Pitty, está com show confirmado no Acre. Muitos fãs aguardam ansiosamente pelo evento e em menos de 24h mais de mil ingressos foram vendidos.

Nesse sentido, a banda The Roxy está organizando um show em homenagem a cantora Pitty. O evento é intitulado “The Roxy Canta Pitty” e acontece no Studio Beer, dia 19 de maio.

A banda The Roxy irá animar a noite dos rio-branquenses com os maiores sucessos da cantora. Além da homenagem, a noite é uma espécie de esquenta para o show oficial da pop star do rock, que se apresenta na capital acreana em setembro.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela rede social da banda @theroxyband. Comprando antecipadamente, o primeiro lote está custando R$25.