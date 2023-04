No Acre, dupla Henrique e Juliano exige carro blindado e camarim de luxo; veja cachê

No dia 20 de abril (véspera de feriado), o Acre recebe uma das duplas mais cobiçadas de shows no Brasil. A dupla sertaneja Henrique e Juliano desembarca para um show histórico no estacionamento da ExpoAcre em Rio Branco.

A Coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, recebeu a informação de que a assessoria de Henrique e Juliano não tem economizado nas exigências para desembarcar na capital acreana.

De acordo com as informações exclusivas enviadas para este colunista, Henrique e Juliano exigem um carro blindado para se locomover ao local do show, além de um camarim recheado de exigências. A equipe também solicitou que todo equipamento de som e iluminação fosse contratado de Porto Velho, dispensando mão de obra do Acre.

Tentamos descobrir o valor que os empresários teriam desembolsado a dupla sertaneja, porém a organização no Acre não revelou o valor. Mais de acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a dupla Henrique e Juliano cobra a bagatela de R$ 500.000 mil reais, ou seja, meio milhão de reais para os cantores do hit “Liberdade provisória” subirem nos palcos.

Lembrando que a organização ainda disponibiliza de ingressos:

E para quem não vai curtir o show, a coluna Douglas Richer, separou uma playlist sofrência da dupla. Confira!