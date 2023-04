No Acre, homem que esfaqueou companheira na frente do filho é condenado a 4 meses de prisão

Na última segunda-feira (27), A Vara de Proteção a Mulher de Cruzeiro do Sul condenou um homem por esfaquear a ex-companheira enquanto ela dormia. Apesar da gravidade da situação, a sentença dada pela justiça foi de apenas 4 meses em regime aberto.

De acordo com as informações reunidas no decorrer do processo, ele teria entrado sorrateiramente pela porta dos fundos e desferido uma facada contra a ex-companheira. Ele ainda teria tentado dar outros golpes em seguida, mas a vítima conseguiu se esquivar.

- Publicidade-

O crime ocorreu no ano de 2019, e ainda na presença do filho do casal. Por fim, o réu tentou atear fogo na casa e, em seguida, fugiu, mas logo foi preso. Sua defesa foi alegar que não se lembrava do acontecimento pois era usuário de drogas.

No cumprimento do regime aberto, dos 4 meses e 22 dias, ele deverá: