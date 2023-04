No Acre, jovem chega à maternidade com dores e dá à luz a trigêmeas 

Neste fim de semana, no Acre, uma jovem de 17 anos identificada como Luciana, chegou à Maternidade Bárbara Heliodora sentindo as dores do parto, mas ela só descobriu que estava grávida de trigêmeos na hora de dar à luz.

Luciana é moradora do bairro Polo Benfica, tanto ela quanto o marido estão desempregados e precisam de doações de fraldas, produtos de higiene e roupas para suas três filhas.

Segundo informações, Luciana não sabia que estava grávida de trigêmeas, foi somente na hora do parto que descobriu que seria mãe de três meninas. Ela está internada no leito 46, e a equipe de humanização da maternidade já reservou um lugar para guardar as doações.