No Acre, PM apreende quase 200 armas de fogo nos primeiros meses de 2023

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Militar do Acre (PMAC) divulgou um relatório fruto do levantamento realizado pelo Setor de Análise Criminal da Polícia Militar, referente às apreensões de armas de fogo feitas durante os quatro primeiros meses de 2023.

A corporação apreendeu um total de 163 armas de fogo. Na capital acreana foram 99 armas, que representam um aumento de 4% nos números correspondentes aos dados colhidos no mesmo período do ano passado.

Os bairros com maior índice de incidentes foram o Conjunto Habitacional Cidade do Povo e Belo Jardim I, na região do Segundo Distrito e o bairro João Paulo II, da Baixada da Sobral. O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, disse que houve reforço de policiamento.

“Esse resultado é fruto de um planejamento de comando, muito bem executada pela Diretoria de Operações, onde exaltamos também o trabalho e o empenho de cada policial, que contribui com a diminuição de armas nas ruas”, finalizou.