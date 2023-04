No Acre, PRF executa Operação Semana Santa e deixa recomendação à população 

Nesta semana, desde a quinta-feira (6) até o domingo (9), a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF) executa a Operação Semana Santa 2023, para promover a segurança nas rodovias nessa época de maior fluxo de veículos devido ao feriado.

Esse período de maior trafegabilidade nas vias vai contar com a fiscalização mais intensiva da polícia. Segundo informes, várias operações aconteceram não só no Acre como em âmbito nacional, a fim de garantir a segurança pública.

A PRF atua no estado tanto com o serviço operacional quanto com o serviço administrativo. A polícia deixa ainda recomendações à população.

“Antes de pegar a estrada, confira os equipamentos obrigatórios do seu veículo, como pneus sobressalentes, macaco e chave de roda, verifique se os freios estão em perfeitas condições de uso, confira se os limpadores de para-brisas estão funcionando corretamente, e não saia para viajar sem antes ter certeza de que há cintos de segurança para todos os ocupantes do veículo, ou dispositivo de retenção quando necessário. Respeite as sinalizações e os limites de velocidade ao longo das rodovias”, ressalta a PRF.