No Acre, show da cantora Joelma terá acessibilidade em Libras

Para garantir a inclusão de pessoas surdas nas festividades em homenagem ao Dia do Trabalhador na capital acreana, o show da cantora Joelma, atração principal da Festa do Trabalhador, terá interpretação simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras), na segunda feira, 1º, em frente ao Palácio Rio Branco.

Será a primeira vez que um show contará com a interpretação de forma simultânea, com o apoio de quatro profissionais, na capital.

- Publicidade-

A professora e intérprete de Libras da Secretaria Estadual de Educação (SEE), Dilaina Costa, falou sobre a importância de acolher as pessoas surdas em eventos públicos. “A interpretação do espetáculo acontece também como um pedido da comunidade surda e, nós, intérpretes, nos organizamos para promover a Libras e contribuir com o nosso estado, que já tem trabalhado para incluir a comunidade”, enfatiza.

“É um momento ímpar e nos juntamos para que a comunidade surda se sinta envolvida, com a emoção de ter as letras sinalizadas naquele momento de interação”, aponta o intérprete Kaio Patrício Castro, da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Com a primeira interpretação em Libras de um show na capital, a intérprete do Instituto Federal do Acre (Ifac), Onelia Abreu, destacou o sentimento de alegria em participar do momento histórico para a comunidade surda e aproveitou para convidar os amigos “para esse momento gratificante, inédito e especial”.

Fã-Clube

“Depois da tempestade, o arco-íris virá. Vai clarear”. É com esse trecho marcado na pele, do CD evangélico da cantora, que a presidente do fã clube de Joelma e também intérprete de Libras da Secretaria Municipal de Educação (Seme), Anny Cristinny Souza, falou sobre o momento histórico de representatividade para a comunidade surda.

“Para mim, é um momento muito especial e um sonho que estou realizando, porque sou fã. A música dela me ajudou a superar a depressão. Vai ser um momento incrível; o nosso Acre e a comunidade surda merecem”, acredita.