“No Acre todo mundo se conhece”, diz Gleici durante entrevista no Altas Horas

Durante o programa Altas Horas, que foi ao ar no último sábado (08), a acreana e ex-bbb Gleici Damasceno falou sobre a vida antes de ser campeã do maior reality show do país, além de contar sobre a experiência de fazer o primeiro longa metragem da carreira de atriz, o Noites Alienígenas, primeiro filme acreano a estrear no cinema nacional.

Ao falar sobre as gravações do filme no Acre, Gleici disse que gravar na periferia onde nasceu, na Baixada da Sobral, foi a oportunidade de reviver o passado e rever amigos. A acreana declarou que 90% do elenco do filme era acreano e, por isso, conhecia boa parte dos atores.

“Foi uma forma de voltar pro Acre. Eu já estava morando em São Paulo quando eu fui gravar Noites Alienígenas. Poder voltar nos lugares onde eu cresci, foi muito importante pra mim. É a minha essência como acreana e nortista. A maioria do elenco era acreano. 90% do elenco se conhece. Porque no Acre, em Rio Branco, todo mundo se conhece. Quem é de cidade pequena sabe”, disse Gleici ao responder uma pergunta de um participante da plateia, que declarou já ter morado no Acre durante três meses.