No Acre, trabalhador rural tem quadriciclo furtado e oferece recompensa

O furto de um quadriciclo foi registrado na madrugada de terça-feira (25), na região do ramal 16, BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano. Segundo informações, os larápios cortaram a corrente do local onde o veículo estava guardado, consumaram o crime e tomaram rumo ignorado.

O proprietário reside há cerca de 23 quilômetros da entrada do ramal 16. Sempre que se deslocava para a zona urbana, ele deixava o quadriciclo em uma casinha construída pela própria comunidade. Dessa vez, ao retornar, deparou-se com a corrente cortada e sem o veículo no local.

Informações da vítima indicam que os ladrões fizeram a chamada ligação direta já que a chave estava em seu poder.

Na tentativa de reaver o bem, o trabalhador rural oferece recompensa de 1 mil reais para quem souber o paradeiro do quadriciclo. O veículo está avaliado em 40 mil reais. Informações é só ligar para o número: (68) 99216-3231.