No Acre, Videira Church realiza páscoa solidária para crianças atingidas pela alagação

Neste sábado 0(8), a igreja Videira Church realizou uma ação no bairro Cidade do Povo, em parceria com o IFAC, atendendo as crianças do Projeto Família Cidade Do Povo, com a entrega de ovos da páscoa.

O projeto da igreja, nomeado Videira Social, também levou ovos de páscoa para as crianças do bairro da Paz, na tarde desta sexta-feira (7). Um dos locais atingidos pela enchente em Rio Branco.

“Além dos tradicionais ovos de Páscoa, levamos bolos, geladinhos, pipoca doce e muita alegria. Para nós, é gratificante ver o sorriso e a esperança nos olhos dessas crianças”, destacaram os líderes André Vinício e Fernanda Albuquerque.

Segundo eles, além de levar um momento de alegria para essas crianças, o projeto tem ainda uma outra função. “Sabendo que aquela comunidade foi extremamente afetada é que nós fomos levar não somente os chocolates, mas também a palavra do Senhor. Ensinando a elas que a Páscoa não é somente chocolates e coelho, mas Jesus que morreu numa cruz por toda humanidade”, salientaram os líderes.

“Agradeço a igreja por proporcionar esse momento tão especial a todos nós e por não esquecerem das nossas crianças”, disse Rayanara mãe de uma criança que foi atendida pela igreja.

A pastora da Videira Church, Valéria Rigamonte, diz que “maior no reino de Deus é o que serve. E é para isso que Deus tem nos abençoado, para ajudar o nosso próximo”, finalizou. É possível saber mais sobre as programações e ações dessa igreja, no seu perfil na rede social.