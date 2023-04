No limiar: show de lançamento do livro de Neiva Nara em Rio Branco; saiba data

Esse é o 4º livro publicado da escritora. No Limiar, traz seu olhar poético e musical através das memórias de nossa cidade, dos sentimentos cotidianos que inspiram a escrever sobre o seu amor pela Amazônia.

O projeto do livro foi contemplado no Edital do Fundo Estadual de Cultural/2022 por intermédio da Fundação de Cultura Elias Mansour.

- Publicidade-

Dia: 27 de abril

Hora:19h30

Local: Teatro de Arena do Sesc Centro

Entrada Gratuita

Ficha Técnica:

Direção – Neiva Nara

Iluminação – Rabicó

Participação – Isabel Darah, João Veras, Gabriela Oliveira, entre tantos outros.

Produção – Williane Martins

Designer – Studio Papoula Edições

Fotografia – Ícaro Martins

Comunicação – Cecília Monteiro