Noites Alienígenas será o primeiro filme acreano na Netflix; saiba data

O primeiro filme acreano a estrear em salas de cinema do Brasil, Noites Alienígenas, também será o pioneiro no catálogo da Netflix, plataforma de streaming mais popular entre os brasileiros. O longa-metragem vencedor de diversos Kikitos de Ouro, inclusive o de melhor filme no Festival de Gramado, estará disponível na Netflix a partir do dia 19 de maio de 2023.

Na plataforma já é possível visualizar a prévia do filme, que conta com Gabriel Knoxx, Chico Díaz, Joana Gatis e Gleici Damasceno no elenco. O filme é dirigido por Sérgio de Carvalho e é ambientado nas ruas de Rio Branco, capital do Acre.

O Noites Alienígenas é um filme que fala sobre a periferia da Amazônia urbana, as fronteiras entre cidade e floresta, acompanhando a história de Rivelino (Gabriel Knox), Sandra (Gleici Damasceno e Paulo (Adanilo), três amigos de infância e da periferia que se reencontram em Rio Branco, cidade da Amazônia, em um contexto trágico.

Veja o trailer do filme: