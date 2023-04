Nova função do Android economiza espaço no celular; saiba usar

O arquivamento automático é uma função que permite que apps inutilizados sejam automaticamente arquivados no Android, liberando espaço na memória do celular. Essa medida não exclui todos os dados do app – informações como perfis de usuário, por exemplo, são mantidas.

Agora, ao realizar um novo download de aplicativo em celulares Android via Google Play Store, os usuários poderão simplesmente arquivá-lo e manter o ícone principal do app preservado. Vale ressaltar, no entanto, que o recurso só está disponível para aplicativos publicados por desenvolvedores a partir do App Bundle.