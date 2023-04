Novo ensino médio: MEC vai abrir consulta pública via WhatsApp em maio

O Ministério da Educação (MEC) iniciará no dia 8 de maio uma consulta pública via WhatsApp com 100 mil alunos, professores e diretores de escolas sobre o novo ensino médio. A pesquisa faz parte de uma série de etapas da consulta aberta que se iniciou no mês passado.

O que você precisa saber em poucas palavras:

MEC abre consulta pública via WhatsApp com 100 mil pessoas a partir de 8 de maio sobre o novo ensino médio.

Calendário será divulgado em 24 de abril.

QR Code será disponibilizado para acessar a pesquisa sobre reforma do ensino médio.

Primeiro webinário sobre o tema ocorre em 24 de abril.

Espaço na plataforma Participa Mais Brasil para contribuições.

Seminários regionais à distância e audiência presencial no DF serão realizados.

Resultados das pesquisas previstos para julho ou agosto, ultrapassando prazo inicial.

Enem 2024 não sofrerá mudanças relacionadas à reforma.

O calendário do processo será anunciado na próxima segunda-feira (24) pela secretária-executiva do MEC, Izolda Cela, durante o evento Todos pela Educação em Brasília. Um QR Code será disponibilizado para acesso à pesquisa sobre a reforma do ensino médio, após pedidos de revogação da reforma por especialistas, professores e alunos, que afirmam que as mudanças ampliam as desigualdades.

No dia 24, haverá também o primeiro webinário sobre o tema, e o MEC planeja abrir espaço na plataforma Participa Mais Brasil para receber contribuições da sociedade. Além disso, serão realizados seminários regionais à distância em parceria com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e uma audiência presencial no Distrito Federal.

Qual o prazo e como fica o Enem?

Os resultados das pesquisas devem ser entregues entre o final de julho e começo de agosto, ultrapassando o prazo da consulta pública previsto para a primeira semana de junho. Izolda afirma que não vê problemas em prorrogar o prazo se a discussão estiver “acontecendo”. O Enem 2024 não sofrerá mudanças devido à suspensão da implementação da reforma por 60 dias, anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana.