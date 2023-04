Novo superintendente do Incra no Acre atuou no cargo durante o governo Dilma; conheça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou no último dia 12 de abril, na edição do Diário Oficial da União (DOU), o engenheiro agrônomo Márcio Rodrigo Alecio para o cargo de superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre.

O gestor já ocupou o cargo em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Márcio Rodrigo é natural de Foz do Iguaçu (PR) e chegou ao Acre com três anos de idade.

Com graduação na Universidade Federal do Acre, em 2005, Marcio possui especialização em Agricultura no Trópico Úmido (2006) e mestrado em Ciências Agrárias (2008) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Doutorado em Biotecnologia/Agronomia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em 2012.

O engenheiro também tem experiência em agricultura familiar, controle alternativo de pragas, inseticidas botânicos, agricultura orgânica, agroecologia, elaboração e gestão de projetos rurais, assistência técnica e extensão rural, agroindústrias rurais e crédito rural.

A nomeação foi assinada pelo também engenheiro agrônomo Cesar Fernando Schiavon Aldrighi, que é presidente do Incra, nomeado por Lula em março de 2023.

O cargo virou uma disputa no Acre, sendo o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no estado, Cesário Braga, um dos cotados para a vaga.

CONFIRA A NOMEAÇÃO: