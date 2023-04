Novo V3: Motorola quer lançar versão econômica de celular dobrável

O aparelho pode ter uma câmera dupla na parte de fora e uma câmera selfie simples na parte de dentro, em um ponto situado no alto do display, sem o entalhe. Pelas imagens vazadas, também é possível notar a presença de um módulo de flash do tipo LED e uma moldura curvada para caber a antena de comunicação, o que pode indicar a presença de metal na maior área do corpo do aparelho.

Este tipo de renderização 3D costuma apresentar uma versão de testes do aparelho, e algumas características podem mudar antes do lançamento oficial. O design final do aparelho só deve ser conhecido durante a apresentação da Motorola.

Se as expectativas da imprensa internacional se confirmarem, o Razr Lite poderá ser mais barato do que o provável Razr Plus 2023 e até mesmo do que o Galaxy Z Flip 4, o dobrável da Samsung que é líder de vendas no segmento. Por outro lado, vale dizer que o próprio site MySmartPrice, que trouxe o rumor com exclusividade, não sabe precisar se o aparelho será Razr Lite 2023 ou até mesmo se poderá ser chamado de Razr 2023.

Hoje em dia, o Galaxy Z Flip 4 é encontrado na Amazon por R$ 5.259 com armazenamento de 128 GB e memória RAM de 8 GB.