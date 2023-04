‘O Exorcista do Papa’: a história do padre italiano que inspirou o personagem de Russell Crowe

Quando criança, Gabriele Amorth costumava ir à missa aos domingos levado pelos pais em Modena, cidade onde nasceu, a 330 quilômetros de Roma. Mas, em vez de prestar atenção à homilia do padre, gostava de brincar de esconde-esconde pela igreja.

Sua mãe até tentava convencê-lo a ficar quieto, mas não adiantava. Só passou a fazer silêncio quando a mãe ofereceu, como prêmio por bom comportamento, um doce.

O que ela não podia imaginar é que, um dia, aquele garoto travesso se tornaria o exorcista mais requisitado do mundo.

Com mais de 60 mil exorcismos no currículo, Amorth já escreveu dezenas de livros, virou tema de documentário na Netflix e, a partir desta quinta-feira (6/4), terá sua vida retratada no cinema.

No filme O Exorcista do Papa, adaptado por Julius Avery a partir de dois de seus livros — Um Exorcista Conta (1990) e Novos Relatos de Um Exorcista (1992) —, o personagem-título é interpretado por Russell Crowe.

“Quem melhor do que o gladiador para enfrentar o diabo de igual para igual?”, brinca um dos produtores do longa, Michael Patrick Kaczmarek.

Em O Último Exorcista (Ecclesiae, 2012), escrito em parceria com o jornalista italiano Paolo Rodari, Gabriele Amorth (1925-2016) compara o ritual a uma batalha.

Antes de enfrentar seu oponente, costumava fazer um ato de contrição e, em seguida, vestir sua armadura — uma estola roxa, mais longa do que a usada na missa. Logo no início do ‘combate’, gostava de colocar uma das abas do paramento sobre os ombros da pessoa a ser exorcizada.

Na Roma Antiga, os gladiadores ganharam esse nome por usarem gládios: espadas curtas e de dois gumes. O gládio do exorcista é o crucifixo. O de Amorth trazia a medalha de São Bento.

Mas, se os gladiadores usavam outras armas, tanto de defesa (como redes e escudos) quanto de ataque (lanças e tridentes), os exorcistas também dispõem de outros sacramentais, como a água benta e o óleo santo.

Com um, asperge a cabeça do possesso; com outro, produzido com os óleos do Batismo e da Unção dos Enfermos, faz o sinal da cruz em sua testa.

‘Não tenha medo’

Gabriele Amorth nasceu no dia 1º de maio de 1925. Na infância, praticou esportes, como esgrima e basquete. Ainda jovem, lutou na Segunda Guerra Mundial — chegou a ser condecorado com uma medalha por bravura militar. Já adulto, tentou a política no Partido da Democracia Cristã. Filho e neto de advogados, formou-se em Direito e Jornalismo. Quanto à vocação sacerdotal, descobriu-a cedo, por volta dos 12 anos. Por incentivo do padre Tiago Alberione (1884-1971), fundador da Pia Sociedade de São Paulo, tornou-se paulino.

Amorth foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1954 e nomeado exorcista no dia 11 de junho de 1986. Em Investigação Sobre o Demônio (Petra, 2022), escrito a quatro mãos com o jornalista italiano Marco Tosatti, Amorth, ao ser indagado sobre o porquê de sua decisão, responde com a franqueza habitual: “Não decidi nada”.

E não decidiu mesmo.

Quem decidiu foi o bispo vigário de Roma, o cardeal Ugo Poletti (1914-1997). São eles, os bispos, os responsáveis por delegar aos padres de suas dioceses o poder conferido por Jesus de expulsar demônios.

Naquela manhã de 1986, Amorth acordara com vontade de visitar o bispo de Roma. Motivo? Contar uma ou duas piadas novas que aprendera para alegrar seu dia. Como de hábito, não agendou horário nem marcou visita.

Chegou de surpresa, tocou a campainha e foi recebido. Entre uma conversa e outra, falou de sua admiração por padre Cândido Amantini (1914-1992), o então exorcista da diocese de Roma havia 36 anos. Nessa época, Amantini chegava a atender, só na parte da manhã, de 70 a 80 pessoas com suspeita de possessão diabólica.

“Você conhece o padre Cândido?”, perguntou Poletti, surpreso. “Sim!”, respondeu Amorth.

“Quis conhecer, por curiosidade, o local onde ele faz os exorcismos, o Santuário da Escada Santa, a poucos metros daqui. Eu o conheci e, de vez em quando, vou visitá-lo”, explicou.

Nessa hora, Poletti abre uma gaveta de sua escrivaninha, pega uma folha com o timbre da diocese e, em silêncio, começa a escrever. Dali a pouco, coloca a folha em um envelope e, com um sorriso, o entrega a Amorth: “Parabéns!”.

Intrigado, o visitante não soube o que responder. Na dúvida, leu o conteúdo do envelope: “Eu, cardeal Ugo Poletti, arcebispo vigário de Roma, nomeio o padre Gabriele Amorth, religioso da Pia Sociedade de São Paulo, exorcista da diocese. Ele colaborará com o padre Cândido Amantini enquanto for necessário”.

“Eminência, eu…”, gaguejou o padre. “A Igreja tem desesperada necessidade de exorcistas”, interrompeu o cardeal.

“Mas, o senhor me conhece, sabe que sou bom apenas em contar piadas e fazer brincadeiras”, insistiu. “Padre Cândido, faz tempo, pediu-me um ajudante. Sempre dou desculpa. Quando me disse que o conhecia, percebi que não posso demorar mais. O senhor fará bem o trabalho. Não tenha medo”, encorajou Poletti.

Divulgação O Exorcista do Papa foi adaptado por Julius Avery a partir de dois de seus livros — Um Exorcista Conta (1990) e Novos Relatos de Um Exorcista (1992)

‘Qual é o teu nome?’

Dias depois, ainda pensando “Quem sou eu para combater o príncipe das trevas?”, Amorth entregou a carta com a nomeação do bispo a Amantini.