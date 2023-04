O que deu errado no rosto de Marrone após plásticas? Experts explicam

Desde fevereiro deste ano, o cantor Marrone passou por diversos procedimentos estéticos. Entre as intervenções, a dupla de Bruno realizou uma blefaroplastia, plástica que visa rejuvenescer o aspecto das pálpebras. Contudo, recentemente, algumas notícias apontaram que o sertanejo teria revertido o procedimento — o que ele nega.

“O pessoal está falando que estou no hospital, é tudo mentira, enganação. É fake news. Estou de boa com a minha galera aqui”, disse em vídeo publicado nos Stories do Instagram. A declaração foi feita após internautas criticarem o resultado da cirurgia de Marrone, que parece ter deixado um espaço “aberto” nos olhos do cantor.

O que é a blefaroplastia?

De acordo com o cirurgião plástico Victor Hugo Cordeiro, a blefaroplastia consiste em uma cirurgia para a melhoria do contorno e anatomia periocular, região ao redor dos olhos. “O procedimento possui várias técnicas que visam, de forma sucinta, retirar o excesso de pele e tecido gorduroso na parte superior e inferior dos olhos”, explica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr. Victor Hugo Cordeiro (@drvictorhugocordeiro)

O que aconteceu com Marrone?

Segundo Fernanda Fayad, médica oftalmologista do CBV-Hospital de Olhos, ele teve um ectrópio. “É quando há uma eversão da região da pálpebra inferior. O olho fica um pouquinho aberto e com um visual pouco estético. Também pode acontecer do olho ficar lacrimejando e ter dificuldades para fechar totalmente”, afirma.

O quadro, explica a médica, pode acontecer em qualquer cirurgia, com qualquer cirurgião e é uma intercorrência relativamente comum — e que tem tratamento. “Apesar de ser relativamente simples, a blefaroplastia é uma cirurgia delicada. [Essas intercorrências] podem acontecer, mas o problema deve ser tratado e melhorado”, comenta.