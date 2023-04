O que é flip phone? Saiba quem criou e quanto custa o aparelho

Apesar de terem sido bastante populares, os flip phones perderam espaço principalmente quando a Apple trouxe ao mercado o primeiro iPhone, lançado em 2007. Os celulares passaram ao formato que conhecemos atualmente, sem teclados analógicos e com apenas uma tela. Porém, em 2019, a Motorola deu o pontapé inicial para o retorno da categoria, com o lançamento de uma nova versão do Motorola Razr, sendo então seguida por outras marcas, como Samsung.

- Publicidade-

O que significa flip phone

Com o surgimento dos celulares de flip, o termo “flip phone” acabou virando uma categoria de celulares que podem ser dobrados ao meio. Em inglês, a palavra é empregada no sentido de virar algo para alguma direção —- que é basicamente o que acontece quando se vira a tampa do aparelho para cima ou para baixo.

Nos modelos mais antigos, os celulares considerados de flip eram aqueles que possuíam duas partes dividias por uma dobradiça. Com os avanços da tecnologia, essa engrenagem foi substituída por uma tela dobrável, como pode ser vista no Galaxy Z Flip, da Samsung, um dos modelos mais populares do gênero atualmente.

Quem criou o flip phone

Motorola StarTAC — Foto: Divulgação/Motorola

Não há como negar que a Motorola foi o grande nome quando falamos de celulares de flip. Em 1989, a em presa apresentou ao mundo o MicroTAC, que viria a ser a primeira inspiração para os aparelhos flip, já que a parte que capturava a voz do usuário podia ser dobrada sobre o teclado. Sete anos depois a empresa mostrou ao mercado o primeiro celular de flip, chamado StarTac. O aparelho vinha em duas versões, uma preta e outra colorida (com as cores que aparecem no cubo mágico), lançada poucos anos depois.

O primeiro telefone flip do mundo custava aos estadunidenses US$ 1.000, cerca de R$ 5.256. Ele era feito de plástico, com uma tela de 1,75 polegadas em preto e branco, não possuía câmera e podia guardar até 100 números de telefone em sua memória. Ele foi considerado pela Motorola um aparelho “vestível” dado o seu tamanho pequeno, fazendo bastante sucesso entre as celebridades da época.

O que tem no flip phone

Alcatel One Touch 1035D tem design flip e roda músicas em MP3 — Foto: Divulgação/Alcatel

Na parte de cima dos celulares de flip mais antigos ficava a tela, um alto-falante para ouvir as ligações e, às vezes, até mesmo uma câmera —- que funcionava quando o telefone era aberto. O teclado analógico ficava na parte inferior, acompanhado de um microfone para as ligações. Alguns modelos como o StarTac possuíam antenas que podiam ser fixas ou puxadas para cima. No V3, da Motorola, foi adicionada também uma tela externa, em que era possível tirar selfies e ver quem estava ligando antes de abrir o celular para atender a chamada.

Hoje em dia existem os smartphones dobráveis, cujo formato lembra o dos aparelhos de flip. No Galaxy Z Flip 4 e no Motorola Razr, por exemplo, o teclado foi substituído por uma tela que vai do topo a base do aparelho, configurando o celular como um smartphone dobrável. Em ambos os celulares as fabricantes mantiveram a tela externa para facilitar as selfies e o acesso a algumas ferramentas como tocadores de música, informações sobre agenda, etc.

Quanto custa um flip phone

Galaxy Z Flip 4 é um exemplo de celular de flip atual, lançado pela Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Se o primeiro flip phone custava mil dólares, os modelos que vieram depois mantiveram a faixa de preço. Versão mais recente do celular da Samsung, o Galaxy Z Flip 4 chegou ao mercado com o preço sugerido de R$ 6.999, mas pode ser encontrado por R$ 5.259 na Amazon.

O Motorola Razr de 2019 (único da marca que chegou ao Brasil) chegou ao país em fevereiro de 2020 pelo preço sugerido de R$ 8.999 e atualmente pode ser encontrado por R$ 2.549 em marketplace. Para os nostálgicos, ainda hoje é possível adquirir o icônico Motorola Razr V3 por R$ 699, também em sites online.