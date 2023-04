O que fazer quando o dia mal chegar? – artigo de Maysa Bezerra

O ano de 2023 tem sido muito desafiador, às vezes, até ameaçador. Mas, para toda experiência temos que obter um aprendizado. Afinal, segundo literaturas de renomados escritores definem, uma evolução pessoal faz parte de um processo contínuo de crescimento e mudança de um indivíduo. É a chamada jornada interna de autodescoberta. Independentemente do que você crer, é um conceito que pode ser encontrado em quase todas as religiões e filosofias do planeta. Assim, o processo de evolução da pessoa envolve aprender a ser melhor como pessoa e como humano.

Mas que papo mais filosófico é esse, Maysa? Onde chegaremos? O que quero que você reflita nessa semana é que “todo processo de fundo do poço que atravessamos faz parte de nossa evolução pessoal”. E provarei durante a leitura, que faz sentindo. Vamos lá?

Quando estamos entrando no poço sempre nos preocupamos em sair dele. Por outro lado, quando estamos no fundo do poço, nos perguntamos se alguém vai tampá-lo, deixando-nos sem saída. Mas, o nosso pensamento deveria ser diferente. A crise deve ser vista como um poço sem tampa, ou seja, com uma saída para cima. Você percebeu a mudança de pensamento? Há possibilidade de sair dele, por ele está ABERTO.

A crise pode ser definida como uma fase de perda ou uma fase de substituições rápidas, em que se pode colocar em questão o equilíbrio da pessoa.Torna-se, então, muito importante a atitude e comportamento do indivíduo face a momentos como este. É fundamental a forma como os componentes da crise são vividos, elaborados e utilizados subjetivamente.

A evolução da crise pode ser benéfica ou maléfica, dependendo de fatores que podem ser tanto externos como internos.

Toda crise conduz, necessariamente, a um aumento da vulnerabilidade, mas nem toda a crise é, necessariamente, um momento de risco.

Pode, eventualmente, evoluir negativamente, quando os recursos pessoais estão diminuídos e a intensidade do stress vivenciado pela pessoa ultrapassa a sua capacidade de adaptação e de reação.

Mas a crise é vista, de igual modo, como uma ocasião de crescimento. A evolução favorável de uma crise, conduz a um crescimento, à criação de novos equilíbrios, ao reforço da pessoa e da sua capacidade de reação a situações menos agradáveis.

Assim, a crise evolui no sentido da regressão, quando a pessoa não a consegue ultrapassar, ou no sentido do desenvolvimento, quando a crise é favoravelmente vivida. Mas toda crise tem seus fatores de riscos distintos para cada pessoa (de acordo com suas condições de vida), empresa ou sociedade local. É preciso buscar condições que favorecem e estimulam um desenvolvimento harmonioso, a não entrada e a saída, quando somos envolvidos por ela. Algumas teorias podem nos ajudar a compreender melhor o que acontece pessoalmente quando ocorre uma crise desta natureza.

Na Teoria Construtivista (Piaget e Vygotsky, pais da Psicologia Cognitiva contemporânea, propõem que conhecimento é construído em ambientes naturais de interação social, estruturados culturalmente), o indivíduo passa por várias crises desde os seus primeiros dias de vida até ao final da adolescência. Nesta perspectiva, a crise é maturativa, proporciona aprendizagem.

Na Teoria Sistémica (proposta em meados de 1950 pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy), a crise não é necessariamente evolutiva. Define-se como a perturbação temporária dos mecanismos de regulação de um sistema, de um indivíduo ou de um grupo. Esta perturbação tem origem em causas externas e internas, pois é vista como um todo e pode deixar sequelas.

Então, a crise vai acontecer, inevitavelmente, mas a diferença se ela vem para benefícios ou malefícios, depende dos seus pensamentos, que geram comportamentos, que gera um novo indivíduo.

Acredite, existe sempre uma força maior, que fala ao seu coração: “Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.” Jeremias 29:11

Apenas, confie no processo evolutivo.

Não há evolução pessoal sem crise que antecede.

Maysa Bezerra dos Santos

Life & Professional Coach @maysabezerraa