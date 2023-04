O rock e o futebol: a paixão dos músicos ingleses pelos seus clubes de coração

A Inglaterra é conhecida por ser o berço do futebol e de grandes bandas de rock mundialmente conhecidas. Em alguns casos, a arte anda de mãos dadas com o futebol. Seja dentro dos palcos ou fora deles, muitos artistas britânicos de rock já renderam várias homenagens aos seus times de coração. Essa relação de lealdade é algo muito raro dentro de outras culturas, mas parece fazer muito sentido dentro do contexto cultural britânico.

Além disso, muitas bandas de rock também se apresentam em eventos de futebol, como partidas e cerimônias de abertura de estádios. Isso permite que os músicos sejam vistos por um público amplo e diversificado, e também ajuda a promover o esporte em si. Um dos casos famosos foi a apresentação da banda Kasabian ‘s, no King Power Stadium para comemorar o inédito título da Premier League do Leicester City. Os membros da banda são torcedores fanáticos do Leicester e o título da equipe era tão improvável que casas de apostas esportivas como a https://br.netbet.com/ pagaram uma fortuna para quem apostou no título inglês do Leicester.

Alguns casos de músicos famosos e seus clubes do coração

Como dissemos anteriormente, a relação entre as bandas de rock e seus times de futebol na Inglaterra é uma tradição cultural que tem sido passada de geração em geração. Dessa forma, muitas bandas se identificaram com os times de futebol locais e incorporaram essa identidade em suas letras e performances.

Desde as músicas mais antigas, como David Gilmour e Roger Waters, essa tradição de juntar futebol e música já acontecia. Os dois ex-membros da lendária banda Pink Floyd são torcedores do Arsenal. Uma curiosidade sobre essa relação é que na gravação da música “Fearless”, a dupla acabou usando um canto da torcida do Liverpool para compor a canção, a tradicional “You’ll never walk alone”. Isso mostra que a beleza do futebol deve estar sempre acima de qualquer rivalidade.

Outro caso notório no mundo do rock inglês e do futebol é o da banda Oasis. Os membros do Oasis cresceram em Manchester e, como muitos jovens da cidade, se tornaram torcedores do Manchester City desde cedo. Quando a banda se tornou famosa nos anos 90, eles continuaram a apoiar o time e muitas vezes usaram sua influência para promover o clube.

Levando as coisas para um lado mais pesado da música, a lendária banda de Heavy Metal, Iron Maiden, também tem membros que são absolutamente fanáticos por futebol. O time do baixista Steve Harris e do vocalista Bruce Dickinson é o West Ham United. Eles já fizeram vários shows usando itens relacionados ao clube. A banda, inclusive, lançou uma camisa que possui cores e design muito parecidas com as que são utilizadas oficialmente pelos “Hammers”

Artistas de rock que investem diretamente em clubes de futebol

Até agora abordamos somente os músicos que são fanáticos torcedores de seus clubes de coração. Mas alguns acabam dando um passo a mais e se tornam verdadeiros investidores de equipes de sua cidade e também de outros países. Listamos alguns deles aqui:

Bono Vox

O vocalista da banda irlandesa U2 é coproprietário da equipe Shamrock Rovers F.C., que possui sede em Dublin.

Robert Plant

Esse ícone que fez parte da banda britânica Led Zeppelin, também é um fanático por futebol. Ele chegou a ser proprietário do time inglês Wolverhampton Wanderers FC.

Elton John

Sir. Elton John chegou a ser o mandatário do Watford F.C., uma das equipes mais tradicionais do interior da Inglaterra.

Ed Sheeran

O hitmaker irlandês possui uma parceria de patrocínio com o clube inglês Ipswich Town F.C.