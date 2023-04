O Telegram é de que país? Quem criou o app? Veja 7 coisas para saber

Quem criou o Telegram?

O Telegram foi criado pelos russos Pavel e Nikolai Durov. Os dois são irmãos e, enquanto o empresário Pavel é o responsável pela parte financeira do aplicativo, Nikolai, que é matemático e programador, cuida da parte de tecnologia do mensageiro. Pavel, o mais conhecido entre os dois, chegou a ser conhecido como “Mark Zuckerberg da Rússia”. Saiba mais sobre eles aqui.

O Telegram é de que país?

Embora exista o mito de que o Telegram é um aplicativo russo, o mensageiro, na realidade, não foi desenvolvido na Rússia nem tem data centers ou servidores por lá. A sede dele fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que é onde Pavel mora.

Por que o Telegram foi bloqueado no Brasil em 2023? O que houve?

O Telegram foi bloqueado no Brasil em 2023 após não colaborar com a Polícia Federal em uma investigação sobre grupos terroristas e neonazistas no app, que estariam promovendo guias de como realizar massacres e estimulando menores de idade a cometer atentados em escolas. O pedido de suspensão foi emitido pela Justiça Federal do Espírito Santo, estado em que acontece uma das investigações, e está em vigor desde ontem (26).

De acordo com a Polícia Federal, os dados solicitados têm relevância ao desenvolvimento da investigação. Esta não é a primeira vez que o Telegram tem ordem de suspensão no país por se indispor com órgãos federais: este cenário já aconteceu em 2022. O mensageiro inclusive já foi banido de outros lugares do mundo, também por não colaborar com entidades federais.

Quando o Telegram vai voltar?

Não há previsão de retorno de funcionamento do Telegram. O app está instável, com funcionamento oscilante desde a noite de ontem, e continuará assim até que haja algum novo entendimento junto às entidades federais.

Com o pedido de suspensão do mensageiro, as operadoras de telefonia móvel impossibilitaram o acesso ao aplicativo, de maneira similar ao que aconteceu com o WhatsApp em 2015, quando o app da Meta foi temporariamente suspenso do país por não colaborar com investigações judiciais.

Como resolver o Telegram fora do ar?

Não há um método oficial, seguro e indicado para resolver o Telegram fora do ar. Isso ocorre porque a indisponibilidade do app está ligada a uma decisão judicial de âmbito federal, que não pode ser burlada de maneira legalizada.

Pode usar o Telegram com VPN ou Proxy?

Para manter o acesso ao Telegram, vários usuários têm se questionado se é possível usar VPN ou Proxy para acessar o mensageiro mesmo com o bloqueio imposto pela justiça. Isso acontece porque, ao utilizar esses métodos, você consegue burlar impedimentos de localização, acessando apps como se estivesse de outro lugar.

Esse procedimento, no entanto, não é indicado porque burla uma ordem de âmbito federal. Por isso, o ideal é aguardar que o Telegram se resolva com a justiça brasileira e, nesse meio tempo, utilizar apps alternativos.

Quais apps são uma alternativa ao Telegram?