Oficina gratuita de brincadeiras para crianças com autismo é lançada neste sábado

Neste sábado (15), é lançada a primeira oficina de brincadeiras sensório-sociais, a atividade é completamente gratuita e organizada de mães para mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A ação parte do Programa de extensão Mãepeutas do Acre: empoderamento de mães, da Universidade Federal do Acre (Ufac), juntamente com o Programa Autismos, a Associação Família Azul do Acre (AFAC), a Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo.

As inscrições ocorrerão na sala da AFAC, situada na rua Omar Sabino, n° 649, Estação Experimental, e contará com certificado emitido pela Ufac. Ainda neste mês, no dia 22, ocorrerá outra oficina com Leilane Campos.

Essas oficinas ocorrerão nos demais meses, com outras mães como oficineiras, com o intuito de ensinar mais sobre como estimular as crianças e ampliar repertório de brincadeiras.