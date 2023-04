Os bastidores da separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy; saiba mais

Preta Gil e Rodrigo Godoy estão, de fato, separados. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornal O Dia. E agora, a coluna traz, com exclusividade, os bastidores dessa turbulenta separação. Embora ele tenha estado ao lado dela durante a descoberta do câncer e a tenha levado, aflito, para a clínica, a relação de marido e mulher já estava balançada. Rodrigo já vinha tendo embates constantes com Francisco, primogênito de Preta. O rapaz, inclusive, estava evitando visitar a mãe para não dar de cara com o padrasto.

O ápice da briga de Rodrigo com Preta aconteceu quando a cantora precisou ficar internada. Ela passou a administração dos seus bens e de suas contas bancárias para Flora Gil, sua madrasta. Rodrigo não teria gostado da atitude e chegou até ir ao hospital para pedir as novas senhas bancárias da esposa.

- Publicidade-

A confusão sobrou até para Carolina Dieckman. Carol é uma das melhores amigas da artista e resolveu tirar satisfação com Rodrigo, reclamando da postura dele com relação ao momento frágil que Preta estava vivendo, alegando que ela precisava de afeto e carinho durante aquele período difícil, deixando Godoy furioso. Durante o período da internação da filha de Gilberto Gil, o atleta foi visto frequentando bares badalados no Rio.

Se sentindo sozinha, Preta ligou para Gominho, que pediu demissão do emprego e não pensou duas vezes antes de pegar o avião e se instalar na casa da amiga. Ele é quem tem cuidado de Preta com todo o amor e respeito que ela merece. Rodrigo saiu de casa há, mais ou menos, um mês.

Preta não vive um momento fácil. O tratamento do câncer precisou ser interrompido para que a septicemia fosse tratada. Só depois que ela estiver curada, poderá retomar às sessões de quimioterapia. Por causa dos altos valores do tratamento e sem os cachês dos shows, a cantora precisou vender um apartamento.

Rodrigo sai sem um tostão do relacionamento com Preta, já que eles casaram em comunhão parcial de bens e, desde a oficialização da união, ele não construiu nada com ela que pudessem dividir. Amigos acreditam que, embora tenha sido numa situação complicada, a separação veio para o bem da artista, que vivia infeliz, em um casamento muito ruim.

A coluna procurou a assessoria de imprensa de Preta Gil, que não se pronunciou sobre o assunto.