Óticas Mais inaugura nova loja Premium da rede em Rio Branco; confira as novidades

A Óticas Mais, uma das maiores redes de óticas do Acre, vai inaugurar sua nova loja Premium na cidade de Rio Branco, no dia 24 de abril. O novo empreendimento promete contar com uma grande variedade de produtos e serviços para atender a demanda do mercado ótico.

A empresa conta com quatro lojas em funcionamento no Acre, uma em Cruzeiro do Sul e três na capital acreana. Com a inauguração da nova loja, a Óticas Mais traz muitas novidades para o seguimento ótico, como por exemplo, a venda de lentes de contato, algo que não era oferecido pela rede até então.

Além das quatro marcas exclusivas da rede (Cittys, Plus, Sancti e Youmore), a nova loja Premium oferece um mix de mais de 20 marcas nacionais e internacionais. A Ótica Mais conta ainda com um laboratório de montagens de óculos, garantindo a qualidade dos produtos oferecidos aos seus clientes.

Com uma estrutura de marketing e administração que interage diretamente com seus seguidores, clientes e colaboradores, a Óticas Mais é uma das empresas mais seguidas nas mídias sociais, destacando-se os mais de 22 mil seguidores que conta no Instagram.

A CEO da empresa, Francileide Viana, é a sócia responsável pela condução da Óticas Mais rumo ao futuro. Segundo ela, “o grande objetivo do nosso time é levar para todos e em todos os lugares os melhores produtos do mercado mundial por um preço acessível”. Esse compromisso com a qualidade e o preço justo é refletido no slogan da rede: “Óticas Mais preparando seu olhar para o futuro”.

Com a inauguração da nova loja Premium em Rio Branco, a Óticas Mais reforça seu compromisso em oferecer produtos de qualidade para seus clientes, sempre buscando estar à frente das tendências do mercado ótico