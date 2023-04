Ousada, Andressa Urach posa com ‘pênis gigante’; veja foto

Andressa Urach está aproveitando bem a viagem ao lado do filho mais velho, Arthur, de 17 anos. A influnciadora compartilhou laguna registros de sua visita ao ‘Museu do Sexo’, localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Nas imagens, a ex-Fazenda aparece sentada em uma escultura de pênis gigante, abraçando o objeto. “Muito divertido”, escreveu ela na legenda da publicação, marcando o perfil do museu e do jovem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

- Publicidade-