Pacientes de Tarauacá e Feijó são beneficiados pelo programa Opera Acre

Dando continuada aos serviços do programa Opera Acre, o governo do Estado por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou, durante toda esta semana, de 24 a 29 de abril, 58 procedimentos em cirurgia geral. Beneficiando, também, pacientes de Feijó, a ação ocorreu no Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá.

“A equipe do hospital está de parabéns pelo empenho e dedicação. Realizando um trabalho de forma alinhada e em sintonia, para que nos dias de cirurgias todos os pacientes sejam acolhidos da melhor forma possível”, frisou a gerente administrativa do Hospital de Tarauaca, Waldiane Almeida.

A paciente Maria Rosicler, 37 anos, realizou uma hernioplastia umbilical. “Se a gente fosse para Rio Branco íamos gastar mais, e aqui é melhor. Estou há seis meses esperando e não vejo a hora de tudo passar”, disse.

Com quase um ano de espera, a acompanhante, Francisca Barbosa, celebra a cirurgia da neta de apenas 7 anos. “É bom demais, a melhor coisa que já aconteceu em nossa cidade. De primeira, com dinheiro ou sem dinheiro a gente tinha que ir para Rio Branco. Agora não, todo mês a gente tem isso aqui”, declarou.

Simultaneamente aos procedimentos em Tarauaca, o programa atendeu, ainda, no Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, com 10 cirurgias proctológicas, e em Cruzeiro do Sul, com cirurgias ginecológicas e de prolapso.