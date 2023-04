Pai e filho flagrados com armas e granadas dão ‘graças a Deus’ ao serem presos

Dhimisson Roger Lemos do Nascimento, 39 anos, e Diogo Dhimisson Lemos do Nascimento, 18, foram presos portando armas de fogo, munições e granadas, na noite desta segunda-feira (10), na Quadra 24 A, na Casa 16, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), que tiveram apoio dos PMs do 2º Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram Dhimisson que ia saindo da própria residência e que se assustou ao ver a viatura passando nas proximidades. O homem estava com uma arma de fogo e tentou se livrar do armamento jogando próximo a uma cerca de madeira, mesmo assim, ainda foi abordado.

Durante revista foi encontrado a arma de fogo que Dhimisson tentou se desfazer e acabou sendo detido. Ao olhar para dentro da residência, os PMs avistaram Diogo, que é filho Dhimisson e que estava com outra arma de jogo no chão próximo ao pé dele. Na ocasião foi feito a abordagem também do jovem. Ao total foram 2 armas de fogo, sendo as duas escopetas calibre 28 com 5 munições, 12 munições do calibre 380, munições de calibre 38, além de 3 granadas caseiras que também estavam na casa dos acusados.

Ao serem perguntados sobre qual seria a finalidade de todo armamento, os acusados disseram que estavam com elas para se defender de um possível ataque dos seus rivais e disse ainda que tinham dado “graças a Deus” por serem presos, pois estavam com medo de morrer.

Diante dos fatos, Dhimisson e Diogo receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as duas armas de fogo, as munições e as granadas, para serem tomadas as medidas cabíveis.