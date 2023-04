Pai faz teste de DNA, confirma paternidade, mas esposa pede divórcio

Mas ela, é claro, ficou furiosa. “Achei que estava tudo bem e tive minha paz de espírito”, acrescentou. “Só que ela me disse que ia levar as crianças e ir para os pais dela por um tempo. Quando perguntei por que ela explodiu. [Ela] me disse que estava pensando seriamente em se divorciar de mim por causa dessa façanha”, revelou ele.

No Reddit, ele escreveu: “Eu sempre tive esse sentimento irritante de que nosso filho do meio não era meu. Nosso mais velho e mais novo se parecem comigo, mas meu filho do meio não. Minha esposa me mostrou uma foto de seu avô e ele se parecem muito, mas ele simplesmente não tem nenhuma das minhas características familiares. Ele parece tão diferente de qualquer outra pessoa na família. Decidi que queria um teste de paternidade para tranquilizar minha mente. Minha esposa ficou muito chateada quando eu mencionei isso, porque a traição sempre foi um fator decisivo para ela, mas eu só vi isso como mais uma razão para fazer um”.

Quando os resultados chegaram, ele recebeu a prova de que é o pai biológico da criança. “Achei que estava tudo bem e tive minha paz de espírito”, acrescentou. “Só que ela me disse que ia levar as crianças e ir para os pais dela por um tempo. Quando perguntei por que ela explodiu. [Ela] me disse que estava pensando seriamente em se divorciar de mim por causa dessa façanha. Ela ficou furiosa comigo por duvidar de sua lealdade. [Ela disse que eu sei] como ela se sentia sobre a traição e que ela nunca me perdoaria pelo que eu fiz nosso filho passar, fazendo-o questionar seu lugar na família”, continuou.

Ele tentou explicar seu raciocínio para ela, mas ela não estava interessada e, em vez disso, decidiu ignorá-lo completamente. “Eu só queria ter certeza. Ela me disse que nunca me perdoaria por isso, e que esperava que meu orgulho tolo valesse o custo da minha família”, afirmou.