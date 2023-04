Palco para o show de Joelma já começa a ser montado em Rio Branco

O show da cantora Joelma acontece na próxima segunda-feira (01), Dia do Trabalhador, em Rio Branco.

O evento vai acontecer em frente ao Palácio Rio Branco e a estrutura do palco já começa a ser montada.

- Publicidade-

Em Rio Branco, o evento será realizado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio).

Durante a comemoração, haverá a feira dos empreendedores locais. Com o apoio do Executivo, o show será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo e transmissão em cadeia pelas rádios Aldeia e Difusora.