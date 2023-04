Palmeiras atropela, goleia o Água Santa e é bicampeão paulista

O Palmeiras não tomou conhecimento do Água Santa e bateu o adversário por 4 a 0, na partida de volta da final do Paulistão. Com o resultado, o Alviverde virou o placar agregado, que estava desfavorável em 2 a 1 e garantiu seu 25º título estadual. O destaque da partida foi Gabriel Menino, que na segunda decisão do ano marcou duas vezes e encaminhou a conquista. Endrick, que já havia marcado no primeiro jogo, também deixou o seu. Flaco López fechou o marcador.

Verdão mostra intensidade e abre o placar nos primeiros 15 minutos

Diferentemente do jogo de ida, na Arena Barueri, o Palmeiras mostrou uma postura mais decisiva logo de cara na primeira etapa. Em sete minutos, Murilo teve duas chances para abrir o placar: uma foi para fora, a outra defendida por Ygor Vinhas. Weverton, vale ressaltar, precisou fazer uma defesa também, em chute de Gabriel Inocêncio, mas foi só. Aos 15 minutos, falta perto da área para o Alviverde. Gabriel Menino bateu na barreira, porém no rebote ele completou para o gol. 1 a 0.

Placar agregado igualado e tranquilidade para buscar vantagem

O Palmeiras seguia dono do jogo, sem ser ameaçado pelo Água Santa, e buscou ampliar o marcador. Aos 26 minutos, Dudu fez uma linda jogada individual pelo lado direito do ataque e cruzou no segundo pau, onde Gabriel Menino (de novo ele) estava para completar de cabeça. 2 a 0 e mais tranquilidade no jogo. Tanto é que, aos 33 minutos, Rony finalizou, Ygor Vinhas rebateu e Endrick completou no rebote para colocar o 3 a 0 no placar, encaminhando o título paulista.

Confusão no fim do primeiro tempo e quase expulsão

Em um lance bobo, na lateral de campo, Dudu entrou em conflito com o zagueiro Didi, do Água Santa e acabou armando um soco nas costas do adversário. A ação gerou uma reação do banco de reservas do time de Diadema, e consequentemente do banco do Palmeiras. O árbitro Raphael Claus, que já havia distribuído cartões amarelos, foi chamado pelo VAR, mas manteve decisão de campo.

Palmeiras x Agua Santa

Palmeiras goleou o Água Santa e se sagrou campeão (Foto: Fernando Roberto / Lance!)

Palmeiras cai de ritmo no segundo tempo, Água Santa assusta, mas López amplia

Com o placar na mão, o Verdão voltou para a segunda etapa com intensidade mais baixa do que antes do intervalo. Sem muitas chances de ampliar, a defesa alviverde cometeu alguns vacilos e viu o Água Santa chegar com perigo para esboçar uma reação. Abel decidiu então tirar três jogadores de uma vez, entre eles Flaco López, que recebeu passe de Rony, limpou a marcação e marcou o quarto gol palmeirense no Allianz Parque, o primeiro do argentino jogando dentro de casa.

Goleada garante mais um título para a galeria do Palmeiras

A goleada sobre o Água Santa fez com que o Palmeiras virasse o placar agregado para 5 a 2, garantindo o título estadual de 2023, o 25º da história alviverde. O roteiro foi parecido com a final do ano passado, quando o Verdão perdeu o primeiro jogo por 3 a 1 e venceu o segundo por 4 a 0, no Allianz Parque. Dessa forma, os palmeirenses chegam ao terceiro título paulista nos últimos quatro anos. Vale lembrar que o time já havia conquistado a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 x 0 ÁGUA SANTA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data-Hora: 9/4/2023 – 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Mauro André de Freitas

VAR: Marcio Henrique de Gois

Público: 41.444 torcedores/R$ 3.583.469,93

Cartões amarelos: Flaco López, Zé Rafael, Vanderlan, Dudu e Gabriel Menino (PAL) Junior Todinho, Luan Dias, Marcondes e Bruno Mezenga (AGS)

Cartões vermelhos: Villian (no banco), aos 40’/1ºT (AGS)

Gols: Gabriel Menino (15’/1ºT) (1-0), Gabriel Menino (26’/1ºT) (2-0), Endrick (33’/1ºT) (3-0), Flaco López (27’/2ºT) (4-0)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Jhon Jhon, aos 36’/2ºT) e Raphael Veiga (Fabinho, aos 19’/2ºT); Rony (Breno Lopes, aos 45’/2ºT), Dudu (Garcia, aos 19’/2ºT) e Endrick (Flaco López, aos 19’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Reginaldo, Marcondes, Didi e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho (Bruno Xavier, no intervalo), Kady, Igor Henrique (Cristiano, aos 36’/2ºT) e Luan Dias; Lucas Tocantins (Junior Todinho, no intervalo) e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini.