Paolla Oliveira se derrete para Diogo Nogueira em seu aniversário

Paolla Oliveira já deixou claro para todo mundo que é uma mulher apaixonada. Seu namorado, Diogo Nogueira completa 42 anos nesta quarta-feira (26/4) e a atriz aproveitou a data para se declarar para o amado. Ela postou uma sequência de fotos ao lado do amado e se derreteu toda na legenda. Os dois estão passeando pela Disney.

“De tudo e todas as coisas que podemos viver, o tempo se faz maior e mais intenso quando a gente busca caminhar com alegria cada pedacinho dele. Obrigada pela parceria nessa jornada, com todo seu amor! Que a vida te proteja e te dê sabedoria pra continuar evoluindo, com o coração gigante que você tem! Te amo, @diogonogueira_oficial. Feliz aniversário ❤️”, escreveu ela.

Nos comentários, os internautas e amigos famosos aproveitaram para falar sobre o namoro dos pombinhos e desejar parabéns ao aniversariante do dia: “Viva! Saúde, sucesso, amor, caminhos abertos e muito axé!”, postou Nanda Costa. “Que amor, que energia desse casal ❤️”, elogiou outra. “Amo ❤️❤️❤️❤️ Deus abençoe, Diogo 🙌 e sejam felizes 😍”, desejou uma terceira.

Diogo Nogueira e Paola começaram a namorar em meados de 2021. Em abril do mesmo ano, a atriz havia terminado seu namoro de pouco mais de um ano com Douglas Maluf. Já o cantor estava solteiro desde fevereiro, após se separar da advogada Jéssica Vianna. A primeira foto do casal nas redes sociais rendeu mais de 1,6 milhão de curtidas.

Rumores de gravidez

No fim do ano passado, Paolla Oliveira deixou os fãs intrigados ao fazer uma postagem nas redes sociais. Ela, que tem um relacionamento com o sambista Diogo Nogueira, publicou uma sequência de fotos e escreveu legenda que dá a entender uma possível gravidez.

“Hoje a gente é só amor aqui em casa! A nossa sementinha está crescendo”, escreveu Paolla Oliveira. O texto tem o indicativo de que se trata de uma publicidade.

Nos comentários, os fãs de Paolla Oliveira vibraram com a possibilidade de ela estar grávida de Diogo Nogueira. “Será um baby?”, perguntou uma admiradora. Outro foi mais enfático: “Tá grávida”. Na ocasião, a atriz negou que estivesse grávida, através de sua assessoria de imprensa.