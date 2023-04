Paratleta acreano, Wendell Barbosa volta aos treinamentos no Rio de Janeiro

Após a conquista das quatro medalhas de ouro na IX edição do Arnold Classic no fim de semana, em São Paulo, o paratleta acreano Wendell Barbosa retorna aos treinamentos nesta terça, 18, na academia do ex-UFC Thales Leite, no Rio de Janeiro.

“As comemorações estão encerradas. O foco é o Mundial em Dubai e a minha meta é treinar da melhor maneira possível. Esses trabalhos no Rio de Janeiro na academia do Thales são muito importantes”, avaliou o paratleta acreano.

Pode disputar

Segundo Wendell Barbosa o objetivo é o Mundial, mas existe a possibilidade de participação em outros torneios.

“Vamos avaliar com calma o calendário. Participar das competições é fundamental, mas os custos para sair de Rio Branco são altos. Por isso é preciso pensar com cautela”, explicou Wendell Barbosa.