Parece câmera, mas é celular: Xiaomi 13 Ultra finalmente é revelado

A versão Ultra do Xiaomi 13 tem jeitão de câmera fotográfica, já que conta com lentes potentes, desenvolvidas em parceria com a Leica , uma das mais importantes fornecedoras deste setor. As fotos chegam a 50 megapixels e a lente traz 1 polegada, tamanho considerado robusto para um smartphone.

O Xiaomi 13 Ultra foi oficializado pela Xiaomi nesta terça-feira com preço sugerido de 5.999 yuans, o que dá em torno de R$ 4.320 em conversão direta. Trata-se do novo celular de ponta da gigante de tecnologia.

O lançamento ocorre inicialmente na China. Ainda não se sabe se a Xiaomi trará o lançamento para o mercado brasileiro. Por aqui, a informação mais recente é de que a companhia estaria se preparando para a chegada da linha Redmi Note 12. Por outro lado, os chineses já avisaram que o Xiaomi 13 Ultra não será comercializado nos Estados Unidos.

Xiaomi 13 Ultra — Foto: Divulgação/Xiaomi

Para entender a proposta da Xiaomi com o novo aparelho premium, é preciso destrinchar as especificações da câmera, que se organiza da seguinte forma:

Principal de 50 MP e abertura que varia entre f/1.9 a f/4.0)

Ultra wide de 50 MP a abertura de f/1.8

Teleobjetiva 1 de 50 MP e abertura de f/1.8

Teleobjetiva 2 de 50 MP e abertura de f/3.0

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.0

O arranjo promete fotos com nitidez e cores mais fiéis à realidade. A lente principal, por exemplo, usa um sensor IMX989 de 1 polegada capaz de entregar registros com fundo desfocado e também com qualidade reforçada em locais com pouca luminosidade. A lente ultra wide, por sua vez, captura imagens com ângulo de até 122º e ainda exerce a função de macro, com aproximação mínima de 5 cm do objeto.

As câmeras teleobjetivas tiram fotos de 50 MP e fornecem zoom ótico de 3,2x e 5x, com destaque para este último, que conta com lente periscópio e tecnologia de zoom digital que chega a 120x. Nesta modalidade, a abertura ampla também contribui para bons cliques, já que permite maior entrada de luz e, consequentemente, fotos nítidas mesmo em lugares escuros.

Fotos exibidas pela Xiaomi comparam Xiaomi 13 Ultra e iPhone 14 Pro Max — Foto: Divulgaçao/Xiaomi

Detalhe da câmera do Galaxy S23 Ultra, um dos rivais do Xiaomi 13 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Além do conjunto robusto de lentes, o próprio design do Xiaomi 13 Ultra lembra bastante uma câmera fotográfica tradicional. O corpo é feito de couro e o módulo de câmeras em formato circular ocupa parcela importante da traseira do smartphone. A protuberância das lentes é outra característica alinhada à proposta do modelo e vai na contramão de tendências escolhidas por concorrentes, como no Galaxy S23 Ultra, que apresenta discretamente os sensores na moldura do telefone, sem relevo.

O Xiaomi 13 Ultra tem tela de 6,7 polegadas, com resolução Quad HD+ e painel AMOLED. Há ainda tecnologias de aprimoramento de imagem, como HDR10+ e Dolby Vision, que buscam otimizar brilho e nitidez, além da taxa de atualização de 120 Hz.

A ficha técnica traz outros aspectos consideráveis, a começar pelo processador Snapdragon 8 Gen 2 (Qualcomm), que trabalha em conjunto com memória RAM de até 16 GB e armazenamento de até 1 TB. Enquanto isso, a bateria que alimenta o Xiaomi 13 Ultra dispõe de 5.000 mAh e suporte para carregamento de 90 W. As especificações ainda mencionam Android 13, Wi-Fi 7 e internet 5G.

Confira abaixo os preços do Xiaomi 13 Ultra. Vale lembrar que as cifras mencionadas a seguir valem para a China e não há previsão de vendas no Brasil.

Xiaomi 13 Ultra de 256 GB e RAM de 12 GB: 5.999 yuans (R$ 4.320)

xiaomi 13 Ultra de 512 GB e RAM de 16 GB: 6.499 yuans (R$ 4.700)

Xiaomi 13 Ultra de 1 TB e RAM de 16 GB: 7.299 yuans (R$ 5.275)

Xiaomi 13 Ultra oferece três cores para o acabamento: verde, preto e branco — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi 13 Ultra

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Quad HD+ (3200 x 1440 pixels)

Painel da tela: AMOLED

Câmera principal: principal de 50 MP, ultra wide de 50 MP, telefoto 1 de 50 MP e telefoto 2 de 50 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 8 Gen 2

Memória RAM: 12 ou 16 GB

Armazenamento: 256 GB, 512 GB e 1 TB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: preto, verde oliva e branco

Preço de lançamento: a partir de 5.999 yuan (cerca de R$ 4.320)