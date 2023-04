“Parte do agro vive no século passado”, diz Gleisi, presidente do PT

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou neste sábado (8/4), pelas redes sociais, o agronegócio brasileiro. Ela citava as empresas identificadas na lista suja do trabalho escravo, das quais mais da metade desenvolve atividades rurais.

Na última quarta-feira (5/4), o Ministério do Trabalho e Emprego atualizou o Cadastro de Empregadores, mais conhecido como “lista suja” do trabalho escravo. Ao todo, constam 289 empregadores que submeteram pessoas a condições análogas à de escravidão.

- Publicidade-

“Parte do agro brasileiro vive no século passado lucrando em cima de trabalhadores, com desmatamento e agrotóxico”, escreveu Gleisi.