Partindo de PVH, trecho ida e volta para Fortaleza, Maceió e Salvador são vendidas por R$ 178

Os acreanos que pensam em viajar vivem uma problemática muito dificil que é o preço das passagens, o preço para sair do Estado custa muito e as vezes acaba inviabilizando sonhos. Para aqueles acreanos que não tem condição de pagar o preço exigido pelas companhias aereas no Acre, podem buscar a cidade de Porto Velho.

As passagens aéreas saindo de Rondônia para cidades no Nordeste que estavam custando na semana passada R$ 196 agora estão sendo vendidas por apenas R$ 178 (valor de ida e volta). As ofertas são para viagens no segundo semestre de 2024. As passagens por R$ 178 estão disponíveis de Rondônia para Fortaleza e Maceió. (Veja detalhes abaixo).

Por apenas R$ 178 também tem voos de Porto Velho para as cidades de Porto Seguro, Salvador, Florianópolis e João Pessoa. Esses destinos são os amis visitados pelos turistas da região o Norte do Brasil que viajam em busca de belas praias. Mas seja rápido! Por ser uma promoção relâmpago, os preços podem aumentar a qualquer momento, sem aviso prévio.

Compre aqui passagens aéreas Porto Velho Maceió por R$ 178 (ida e volta)

Voos de Porto Velho para Rio de Janeiro por R$ 182

Outro destaque saindo de Porto Velho para viajar em 2024 são os voos para o Rio de Janeiro por apenas R$ 182 (ida e volta). Por esse valor tem voos de ida e volta da capital de Rondônia para Manaus, Recife, Foz do Iguaçu e Curitiba.

Vale destacar ainda a promoção de Porto Velho para São Paulo e Porto Alegre pelo valor de R$ 189. Todas as ofertas incluem as taxas de embarques. Uma das vantagens desta promoção é a possibilidade do pagamento das passagens aéreas por boleto, com opção de parcelamento.

Regras dos voos

As ofertas de passagens aéreas são da 123milhas em voos flexíveis. As datas escolhidas serão preferencialmente mantidas, mas há casos de o bilhete ser marcado também um dia antes ou depois. Mas a dica antes de comprar as passagens é ler todas as regras desta promoção.

Os valores poderão ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito. Se a compra das passagens for por boleto, o pagamento deverá ser realizado até 24 horas depois da compra.