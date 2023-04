Peça Romeu e Julieta estreia pela primeira vez em Rio Branco; saiba mais

Neste sábado (22), o Teatro Candeeiro estreia a peça “Romeu e Julieta” pela 1º vez no estado do Acre. O espetáculo será exibido nos dias 22, 23, 29 e 30 de abril, 06 e 07 de maio no Teatro de Arena do Sesc, no Centro de Rio Branco, às 19h30.

Os ingressos custam R$20,00 a entrada no valor integral e R$10,00 a meia entrada, além da entrada social, que ao levar 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração, o valor do ingresso é referente a meia entrada. As entradas ser adquiridos pelo telefone (68) 99229-8226.

Sinopse

Duas casas de fortuna, iguais em dignidade,

Lá na bela Verona, o palco desta ação,

Por um rancor antigo, em nova hostilidade

Irrompem, derramando, irmãs, o sangue irmão.

Das vísceras fatais, da inimizade dura,

Ao mundo vem um par de amantes desditosos,

Que, ao preço de sua vida, em vária desventura,

Põem fim à longa guerra e aos lances rancorosos.

Com a direção de Jaqueline Chagas, atuação de Ajotta, Bruna Carangi, Bruno Moraes, Elias Silva, Helo Batista, Leon Sento-Sé, Luiz Souza, Rodolfo Minari e Samyr Farias e o apoio Jabordadeira, Lafitte Tecidos e PVMduo.