Pedro Longo participa de reunião no TJAC para discutir combate à violência nas escolas

Representando a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo participou de uma reunião na sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), na manhã desta sexta-feira (14), sobre as medidas de combate à violência nas escolas.

O convite foi feito pela desembargadora Regina Ferrari, que preside o TJAC. Representantes de diversas instituições participaram do momento que teve como ponto principal a criação de um Comitê Interinstitucional Permanente de Enfrentamento à Violência Escolar.

“Algumas providências já foram tomadas nesse sentido, como o reforço da segurança nas escolas e a instalação de detectores de metal – medida que já está em andamento, sendo que cada escola estadual deve receber um quantia de R$ 15 mil, individual, para fazer a aquisição direta”, explicou o deputado.

“Faremos o que for preciso para garantir que as nossas comunidades escolares tenham o máximo de segurança possível”, finalizou.