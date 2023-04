Pela primeira vez em Rio Branco, peça “Romeu e Julieta” tem datas marcadas

Romeu e Julieta é considerada uma das peças mais conhecidas e representadas do autor e pela primeira vez estará nos palcos acreanos. Encenada no mundo inteiro, a peça conta a história de Romeu e Julieta que lutam para vencer todos os obstáculos que aparecem no caminho do seu amor.

Com direção de Jaqueline Chagas, a equipe conta com 17 pessoas que farão de tudo para levar todos vocês a se aprofundarem nessa história de amor fabulosa.

O coletivo Teatro Candeeiro convida toda a comunidade riobranquense a prestigiar este espetáculo e conhecer a verdadeira história de Julieta e seu Romeu.

Dias de apresentação: 22, 23, 29, 30 de Abril e 06 e 07 de Maio

Horário: 19:30 horas

Local: Teatro de Arena do Sesc (centro)

Entrada: 20 (inteira) e 10 (meia).

Adquira seu ingresso: (68) 99229-8226 – Jaqueline Chagas / Whatsapp

Entrada social: Levando 1kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração paga meia entrada.

Ficha Técnica

Autor: William Shakespeare

Tradução: José Francisco Botelho

Direção: Jaqueline Chagas

Assistentes de direção: Luiz Souza e Samyr Farias.

Produção: Jaqueline Chagas

Músicas: André Dantas

Atuação: Ajotta, Bruna Carangi, Bruno Moraes, Elias Silva, Helo Batista, Leon Sento-Sé, Luiz Souza, Rodolfo Minari e Samyr Farias.

Direção de Arte: Jaqueline Chagas, Leon Sento-Sé, Luiz Souza, Netty França e Samyr Farias.

Contrarregra: Manoela Viana e Julia Aimee

Coreografia: Elias Silva

Músicos: Eduardo Bibiano (Teclado) e Isaac Benevides (Violino)

Figurinista: Naohmy Narrimann

Costureira: Marizete Silva da Rocha

Iluminação: Luiz Rabicó

Operação de Luz: Netty França

Artes Gráficas: Bruno Moraes

Apoio: Jabordadeira, Lafitte Tecidos e PVMduo.