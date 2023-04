Pente-fino do Governo Federal exclui mais de 1,5 mil famílias do Auxílio Gás no Acre; entenda o motivo

Após a revisão na atualização cadastral, o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, anunciou a suspensão do benefício do Auxílio Gás de mais de 1,5 mil famílias no Acre. Em poucos meses, houve uma redução de mais 2% no número de beneficiários após corte do Governo Federal

O auxílio prevê o pagamento de botijões a famílias em vulnerabilidade socioeconômica a cada dois meses. O Ministério informou que a medida foi necessária para retirar beneficiários que não preenchiam os requisitos para o programa.

No Acre, de acordo com o levantamento feito em dezembro do ano passado, o benefício era pago a 54.611 famílias. Já em abril deste ano, o número caiu para pouco mais de 53 mil pessoas, uma queda de 2,9%.

O auxílio foi uma iniciativa proposta pelo ex-deputado federal do Acre, Leo de Brito (PT) e foi sancionada ainda durante o governo Bolsonaro.

Quem tem direito ao benefício:

todas as famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, inclusive as famílias que recebem benefícios de programas do governo;

as famílias que tenham alguma pessoa que mora na mesma casa, que recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, inscritas ou não no CadÚnico.

O benefício financeiro do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, segue os seguintes critérios:

I – Famílias com registro do CadÚnico que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses;

II – Famílias com menor renda por pessoa;

III – Famílias com maior quantidade de pessoas;

IV – Famílias que recebem benefício do Programa Bolsa Família;

V – Famílias com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.

Serão priorizadas as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.