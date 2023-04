Perguntas poderosas que podem mudar a sua vida – por Maysa Bezerra

Você pode pensar que agora enlouqueci completamente. Calma! Por meio desse artigo, quero te mostrar como o autoconhecimento pode transformar novas atitudes em novos comportamentos.

Mas, primeiramente, vamos ao conceito. O que é autoconhecimento?

Autoconhecimento é um termo usado na Psicologia para descrever as informações que um indivíduo utiliza ao encontrar uma resposta para uma pergunta complexa: “Quem sou eu?”.

Conhecer a si mesmo é uma das habilidades mais importantes para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo em todas as áreas de sua vida.

Saber lidar com situações e emoções impactam diretamente na forma com que nos relacionamos com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Consequentemente, a forma com que lidamos com as pessoas e situações impactam na nossa sensação de bem-estar e felicidade. Bom, até aqui nada de novo. Não é mesmo?

Em todas as sessões coaching que início, a primeira pergunta sempre é? Quem é você? Sabe o que isso significa? O que você pensa a seu próprio respeito, definirá seu futuro. Parece clichê, mas, faça uma autorreflexão. Se penso que sou derrotada, que sou fracassada, que jamais terei uma família, que tudo que fiz em minha vida foram decisões erradas, o que será gerado em minha mente? Pensamentos de sucesso ou pensamentos de fracassos?

Há um exercício prático, que deixarei para você exercitar e despertar o que move em você.

1. Mergulhe em uma jornada de autoinvestigação;

2. Crie um espaço de observação e percepção sobre si mesmo(a);

3. Descubra seu propósito no mundo e no que você faz!

Conheço pessoas que dizem: “Mas, eu já sei porque tenho esse comportamento, já entendo, na minha história, o que me levou a responder a vida dessa maneira, mas não consigo mudar”.

Entender os motivos é uma parte do autoconhecimento e nos leva a perceber mais claramente algumas situações e comportamentos, mas, por si só, não gera a mudança. As transformações precisam de tempo, reflexão, vontade, coragem e novas atitudes.

Somente mais uma dica. Olhar para si mesmo exige que reconheçamos nossos aspectos desagradáveis ou inimagináveis, e isso não é tarefa fácil porque, muitas vezes, nos faz perceber que o problema que nos incomoda tanto no outro é também NOSSO. Isso mesmo. O que incomoda no outro é uma imagem minha. Então, como me conhecer melhor?

No nosso mundo cotidiano, acumulamos cada vez mais obrigações e deveres, somos sobrecarregados com informações, cobranças e vivemos na era da ansiedade. Por isso, é fundamental abrirmos um espaço no nosso dia a dia para nos priorizarmos, um momento de cuidado com a nossa alma, tão massacrada pelas cobranças. Esse espaço pessoal serve para recarregarmos nossas energias, termos um tempo para nos entender e nos respeitar, com paciência, firmeza e muita generosidade.

O autoconhecimento não torna o mundo simplesmente mais fácil. Ele nos fortalece para lidarmos de uma forma mais positiva com o mundo, e à medida que isso acontece vamos ganhando autoconfiança e motivação para continuar.

Para trilhar o caminho do autoconhecimento existem boas opções. A psicoterapia é uma ótima maneira de olhar para si próprio e promover mudanças, mas existe outras formas como a meditação, o coaching e outras alternativas terapêuticas. O importante é estar com um bom profissional e fazer constantemente uma auto reflexão se a terapia escolhida está trazendo ganhos e mudanças na vida, se nesse caminho está se conhecendo melhor, se sentindo uma pessoa mais completa e realizada.

Para concluir, deixarei algumas perguntas poderosas que farão você refletir sobre suas atitudes, emoções e comportamentos.

* Quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo?

* O que eu gosto de fazer e gostaria de fazer mais?

* O que eu não gosto de fazer e gostaria de ter que fazer menos ou não fazer?

* O que me faz bem?

* O que me desagrada?

* Como eu reajo em situações desafiadores e de estresse?

* Do que tenho medo?

* O que gosto e sinto orgulho em mim mesmo?

* Que atitudes gostaria de eliminar dos meus hábitos?

* Que tipo de lugares gosto e costumo frequentar?

* Quais são meus hobbies?

* Que hobbies gostaria de desenvolver?

Você vai perceber que a medida que responde essas perguntas, novas questões surgirão para provocar uma análise e permitir o seu autoconhecimento.

“Meço o valor de um homem pela medida em que ele se liberta de seu próprio eu”.

Albert Einstein

Perguntas poderosas, mudam vidas.