Como ofensa a ex-mulher, Ricardo Molina faz ‘homenagem’ a Goiás: “Maior exportador de putas”

Áudios vazados na internet e em poder da Polícia, o perito aposentado Ricardo Molina, conhecido em todo o país por seu envolvimento como investigador fonético em casos polêmicos como os assassinatos do empresário PC Farias, em Alagoas, e a do governador do Acre, Edmundo Pinto, em São Paulo, e de Chico Mendes, em Xapuri, aparece fazendo uma “homenagem” às avessas ao Estado de Goiás. “É o maior exportador de putas do Brasil”, diz o perito nas gravações.

Molina fez a declaração em “homenagem” a ex-mulher, natural de Anápolis (GO), com qual vem tendo problemas com acusações de violência doméstica desde a semana passada, quando aparece urinando sobre uma bíblia aberta em seu apartamento, em Campinas (SP), a qual pertenceria à mulher. Ele vem sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo (PCSP) por violência doméstica. Ricardo Molina em 71 anos e é professor aposentado da Ubicamp (Universidade de Campinas).

- Publicidade-

Nas gravações em poder da Polícia, o perito usa expressões xenofóbicas e ofendeu moradores do Estado de Goiás ao agredir a ex-mulher. Em áudios enviados a Janinne Jasem, 28, sua ex-mulher, pelo WhatsApp, ele dispara:

“Você está pensando que vai me roubar, sua ladra goiana? Você está pensando que eu sou otário? Você planejou isso tudo, você só quis usufruir. Isso é típico daquela tua terra, que é a maior exportadora de puta do planeta”.

Em outra gravação, o perito reconhecido nacionalmente pelos trabalhos na área de fonética diz que a ex-mulher não passa de “uma caipira de Anápolis (GO)” e, por isso, nunca vai ser “chique” e “culta”. Molina afirma que Janinne quer destruir sua carreira: “Você vai entregar as minhas falas para uma juíza qualquer, que seja feminista. Vai dizer que eu estou te assediando? Você me roubou e me achacou durante anos”.

Em uma série de vídeos gravados por Janinne, Molina aparece transtornado, com as mãos e os braços sujos com o próprio sangue e urinando em uma Bíblia, aberta no chão. As imagens ainda mostram momentos em que a mulher tenta recuperar pertences pessoais que estavam dentro da residência que o casal dividia, em Campinas (SP). Descontrolado, o perito quebra os vidros de uma porta com socos e chutes.

Aos gritos de “Morre, vagabunda” e “Vou mijar na sua cova”, Molina também foi filmado pela ex arremessando bolsas, sapatos e outros objetos de Janinne pela janela da casa. As ameaças e agressões, segundo a vítima, começaram ainda em 2021 e foram se agravando com o passar dos anos. O casal decidiu se separar em outubro de 2022, e a vítima ficou em um apartamento de Molina.

Poucas horas antes de a sequência de vídeos chocantes ser gravada, Molina e Janinne decidiram conversar em um restaurante, no entanto houve um desentendimento e o perito se exaltou e chegou a agredi-la. Em seu depoimento à Polícia Civil de São Paulo, a mulher relatou que Molina tomou a bolsa e o celular dela, mas que acabou devolvendo, pois os funcionários do estabelecimento presenciaram a confusão e interviram.

Ambos acabaram indo embora juntos. Molina seguiu com as ameaças e ofensas até chegar a residência do casal, quando houve a discussão mais acalorada e o perito passou a urinar na Bíblia que pertence à ex-mulher. “Isso vai me dar um grande prazer. A Bíblia da mulher: aqui ensina ela a chupar um pau, mas ela não aprendeu. Mas eu vou cagar também, mijar é pouco”, diz Molina no vídeo.

Abalada, Janinne procurou a delegacia para registrar ocorrência e requerer medidas protetivas, que foram deferidas pela Justiça. Um inquérito foi aberto para apurar o caso de violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha.

A vítima foi ouvida nesta semana em depoimento à PCSP, e Molina deverá ser intimado para dar sua versão sobre os fatos nos próximos dias.